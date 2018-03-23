Консул Ирана в Казани накрыл праздничный стол к Наурузу

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Национальном музее Татарстана состоялось празднование Науруза «Яз, яз, яз җитә!». Одновременно конференц-зале открылась выставка изделий декоративно прикладного искусства, которую пополнял консул Ирана в Казани Алибеман Эгбали Зарч.

«Я помню, как детьми мы выходили в поле с “Кашей для грачей”, которую ели сами и кормили в поле птиц. Там мы встречали праздник весны, Науруз. Сегодня музеи собирают и хранят не только материальное, но и духовное наследие, именно таким и является этот праздник для нас. Сегодня, в день Нового года, как его празднуют во многих странах Востока, накануне музейных “Дней дарения”, я призываю вас пополнять фонды музея, как это делают, например, наши иранские друзья», – сказала в приветственной речи генеральный директор Нацмузея РТ Гульчачак Назипова.

Иранская коллекция музея начала пополняться с 2013 года, когда была организована выставка изделий ручной работы иранских мастеров, приуроченная к Неделям дружбы женщин Ирана и Татарстана. Однако с вступлением на должность и. о. кконсула Ирана в Казани Алибемана Эгбали Зарча она стала расти более активно. Как отметила Гульчачак Назипова, в самое ближайшее время в залах музея откроется полноценная выставка культуры и истории Ирана.

Сам консул, поздравив присутствующих с наступлением весны и нового года, обратил внимание на праздничный стол «Хафт-син». «Этой традиции, как и самому празднику – более трех тысяч лет. 13 дней стол хранят вне дома, а к празднику на него ставят продукции и вещи, символизирующие радость и здоровье. Посмотрите, на нашем столе яблоко и цветок гиацинта, чеснок и уксус, специи и монеты, зеркала как символы дружбы и, конечно же, Коран. За таким столом собирается вся семья, в течение двух недель родственники ходят друг к другу в гости, старшие дарят монетки младшим», – рассказал о традициях иранский дипломат.

Отдельно он поздравил своих коллег, пришедших в Нацмузей на празднование Науруза: консула Турции в Татарстане Ахмета Садыка Догана и главу консульства Венгрии в Казани Адама Штифтера. Всем высоким гостям в честь праздника руководитель Нацмузея преподнесла книги в подарок.

На небольшой выставке можно увидеть иранский национальный женский и мужской костюмы, современные ковры и ковровые картины, подаренные консулом. Есть немало ценностей и из фондов самого музея. По словам старшего научного сотрудника отдела вещевых источников Нацмузея РТ Ильнура Газизуллина, первые предметы персидской коллекции пришли в музей в самом начале XX века из частных рук. Среди них – блюдо для омовения рук из латуни, металлический рукомойник и кумган. Изделия из металлов выполнены в технике выколотки, чеканки, чернения и датированы второй половиной XIX века.

«О том, что они принадлежат именно персидской культуре, говорят изображения людей и животных, а также мифических существ, что категорически запрещено в остальном мусульманском мире. На выставке также можно увидеть фарфоровые статуэтки середины прошлого века. Так, фигурка девочки-узбечки, разливающей чай, – из моей личной коллекции. Я принес ее в музей, где ее отреставрировали», – сообщил сотрудник музея.