Памятник воинам-афганцам возле здания «Татмедиа» демонтировали

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Памятник воинам-афганцам, располагавшийся у здания «Татмедиа» по улице Декабристов, 2, демонтировали. Сейчас памятник обследуют специалисты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«В данный момент памятник демонтировали. Его увезли для обследования. Необходимо посмотреть, нужны ли восстановительные и реставрационные работы», — отметили в пресс-службе.

В марте прошлого года на имя Президента РТ Рустама Минниханова поступило обращение от председателя Союза ветеранов РТ Ахата Юлашева и начальника Казанского суворовского военного училища Валерия Миронченко с просьбой перенести и расширить памятник, так как «на сегодняшний день он уже не учитывает чаяния ветеранов». Кроме того, в городе должно быть одно место, посвященное всем участникам боевых действий, где они могут собираться в дни воинской славы и скорби, указано в обращении.

Ветераны боевых действий предложили установить в дополнение к имеющемуся памятнику стену с именами погибших. Установка дополнительных элементов к памятнику на улице Декабристов была бы затруднительна. В ходе обсуждений была предложена территория Парка Победы.