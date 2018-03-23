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Букмекеры считают «Ак Барс» фаворитом пятого матча серии плей-офф против «Магнитки»

23 марта 2018, 15:36

Казанская команда после четырех матчей ведет в серии со счетом 3:1.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Букмекеры называют казанский «Ак Барс» фаворитом пятого матча полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ против магнитогорского «Металлурга», который состоится 23 марта в Казани.

На победу хозяев в пятой игре букмекеры дают коэффициент 1.88, тогда как возможная победа «Металлурга» оценивается коэффициентом 3.45. На ничью после основного времени матча можно поставить с коэффициентом 4.20.

Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Магниткой» пройдет на льду казанской «Татнефть-Арены» 23 марта и начнется в 19.00 (мск). После четырех матчей в противостоянии со счетом 3:1 лидирует команда из столицы Татарстана.
 


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