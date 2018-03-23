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Благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой сегодня в Казани отчитался о своей работе

23 марта 2018, 14:08 , Фото: Валерия Белова

Благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой сегодня в Казани отчитался о своей работе За 15 лет фонд помог 1698 детям и 1132 взрослым.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Фонд имени Анжелы Вавиловой сегодня, в день своего 15-летия, отчитался о проделанной работе перед коллегами, Минздравом, чиновниками и благотворителями.

«Я уверен, что здесь сегодня собрались друзья фонда и хосписа. 15 лет! Много это или мало? Вроде посмотришь, и сделано не так много. Но за 15 лет фонд помог 1698 деткам и 1132 взрослым. Помощь, помощь и помощь — превыше всего. Заслуга фонда и в его прозрачности. Прозрачности поступлений и расходов. Деятельность фонда поверяет всегда Минюст РТ, и ни одного замечания не было сделано», — объявил председатель Правления Фонда Владимир Вавилов.

Поздравить фонд с юбилеем сегодня пришли благотворители, медики, чиновники Татарстана и России.

Фонд имени Анжелы Вавиловой был создан в марте 2003 года Владимиром и Мариной Вавиловыми в память об скончавшейся от онкологического заболевания пятилетней дочери Анжеле.

Сегодня Фонд собирает средства и организовывает строительство второго хосписа в Татарстане на 80 коек. Благодаря этому в Казани появится взрослое паллиативное отделение для онкобольных, пациентов с другими тяжелыми заболеваниями, а также так называемое отделение доживания для пациентов, нуждающихся в социальной и паллиативной медицинской помощи. Детское отделение планируется расширить до 40 мест.

В казанском хосписе сегодня организованы 35 коек, из которых 17 коек для детей, а 18 коек открыты для пациентов старше 18 лет.

Еще 150 пациентов хосписа получают паллиативную помощь на дому силами трех бригад выездной хосписной службы.


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