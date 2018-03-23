На маршруте Казань – Аэропорт в тестовом режиме запущена услуга безналичной оплаты проезда

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Пригородная пассажирская компания «Содружество» в тестовом режиме запустила оплату проезда в пригородных поездах банковской картой. Услуга введена на маршруте Казань – Аэропорт – Казань, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Для покупки билета достаточно вставить карту в специальное устройство, находящееся у разъездного билетного кассира, и ввести пин-код. Если карта оснащена технологией PayPass, ее можно приложить к устройству», – поясняется в сообщении пресс-службы.

В планах пассажирской компании оснастить устройствами для приема банковских карт все пригородные поезда.