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На маршруте Казань – Аэропорт в тестовом режиме запущена услуга безналичной оплаты проезда

23 марта 2018, 17:06

В Татарстане планируется оснастить все пригородные поезда устройствами для приема банковских карт.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Пригородная пассажирская компания «Содружество» в тестовом режиме запустила оплату проезда в пригородных поездах банковской картой. Услуга введена на маршруте Казань – Аэропорт – Казань, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Для покупки билета достаточно вставить карту в специальное устройство, находящееся у разъездного билетного кассира, и ввести пин-код. Если карта оснащена технологией PayPass, ее можно приложить к устройству», – поясняется в сообщении пресс-службы.

В планах пассажирской компании оснастить устройствами для приема банковских карт все пригородные поезда. 


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