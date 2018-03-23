Рустам Минниханов: Татарстан готов взаимодействовать с бизнес-кругами Швейцарии

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Женеву (Швейцария) провел несколько деловых встреч, сообщает сайт Президента РТ.

Сначала Рустам Минниханов встретился с руководством научно-технического парка «Y», специализирующегося на информационных и медицинских технологиях, а также на машиностроении. Президент РТ и гендиректор управляющей компании технопарка «Y» Франсуа Эггер обсудили перспективы совместных разработок в области инновационных технологий, вопросы кооперации в сфере научно-технических исследований и обмен опытом продвижения стартапов на международный рынок.

Затем Рустам Минниханов встретился с руководством Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии, объединяющей около 600 тыс. компаний, общий оборот которых составляет примерно 1 трлн долларов. На встрече были рассмотрены вопросы укрепления деловых связей между бизнес-кругами Германии и РТ.

Германия — один из основных зарубежных партнеров Татарстана. Ее инвестиции в республику составляют значительную долю в их общем объеме, отметил на встрече Рустам Минниханов. Руководство ассоциации объявило о готовности открыть в Казани региональное представительство.

После этого состоялась встреча президента РТ и вице-президента Швейцарского научно-исследовательского центра электроники и микротехнологий (CSEM) Жоржа Котротсиоса. Они отметили высокий потенциал сотрудничества в области IT-технологий и радиоэлектроники. CSEM производит модули для космических спутников, обладает опытом обработки информации и написания программного обеспечения.

В ходе этой встречи было подписано Соглашение о намерениях между Министерством информатизации и связи РТ и CSEM.

Помимо этого, Рустам Минниханов встретился с председателем комитета по международным делам Совета кантонов Парламента Швейцарии, сопредседателем межпарламентской группы дружбы Швейцария-Россия Филиппо Ломбарди. Президент РТ коротко рассказал об основных отраслях экономики республики — нефтехимии и машиностроении, включающем производство автомобилей, судов, самолетов и вертолетов. Татарстан готов развивать взаимодействие с деловыми кругами Швейцарии, сказал на встрече Рустам Минниханов.