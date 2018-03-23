Путин: Все решения власти будут приниматься открыто

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин отметил, что все предстоящие решения государственной власти будут приниматься открыто, после обсуждения с гражданами страны. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Мы будем обсуждать с россиянами все ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, к каким целям стремимся, отметил глава государства.

Наша повестка развития носит общенациональный характер и должна объединить всех, подчеркнул Президент.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что все решения власти будут продиктованы необходимостью преодолеть отставание в некоторых сферах, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни граждан, а также дать ответ на исторические вызовы.

«Любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений», — добавил Владимир Путин.