Центробанк снова понизил ключевую ставку

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Банк России в очередной раз понизил ключевую ставку. По итогам сегодняшнего заседания регулятор установил ее на уровне 7,25 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Нынешнее снижение ставки произошло спустя всего полтора месяца после предыдущего смягчения кредитной политики. Свое решение в ЦБ мотивировали низкой инфляцией, которая наблюдается в России в последние месяцы.

«Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3-4 процента в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4 процентов в 2019 году», — отметили представители регулятора.

В итоге текущий уровень ключевой ставки снизился ниже уровней, которые были в апреле 2014 года. Инфляционные ожидания в экономике в Центробанк оценил на уровне 8,4 процента.