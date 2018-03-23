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Больной туберкулезом житель Татарстана заразил двух соседских детей

23 марта 2018, 13:58 , Фото: Александр Эшкинин

Больной туберкулезом житель Татарстана заразил двух соседских детей В случае выявления бациллярной формы туберкулеза у пациента медики республики обследуют его соседей по двору.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Больной туберкулезом житель Высокогорского района Татарстана заразил двух соседских детей, в том числе малыша в возрасте до двух лет. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель главного врача, главный детский специалист-фтизиатр Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.

«В прошлом году в Татарстане был зарегистрирован случай, когда при обследовании подъезда четырехэтажного дома в Высокогорском районе по поводу заболевания туберкулезом взрослого пациента мы выявили двух детей. Одному ребенку еще не исполнилось двух лет. Источником из заражения явился сосед по подъезду», — отметила она.

Часто источником инфицирования туберкулезом маленьких детей являются папы в семьях, где брак не зарегистрирован. Номинально родитель в медицинской организации не числится и обследования на туберкулез не проходит. Независимо от того, зарегистрирован брак или нет, прописан взрослый человек в одной квартире с ребенком или нет, если он контактирует с ним, то обязан пройти флюорографическое обследование, считают специалисты.

«В случае выявления бациллярного больного мы обследуем не только семью заболевшего пациента, но и жителей всего подъезда, а иногда и нескольких соседних домов, объединенных общим двором», — подчеркнула Фатыхова.

24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный День борьбы с туберкулезом, целью которого является привлечение внимания общества к проблемам туберкулеза и повышение информированности населения о заболевании и мерах его профилактики.

В целом в 2017 году в Татарстане удалось снизить заболеваемость туберкулезом на 9,2 процента по сравнению с 2016 годом. В республике заболеваемость туберкулезом на 30,6 процента ниже, чем в Российской Федерации и на 29,6 процента ниже, чем в Приволжском Федеральном округе.

 


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