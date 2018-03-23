На Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы потратят 5 млн рублей

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Министерство образования и науки Республики Татарстан объявило тендер на проведение Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы и планирует потратить на мероприятие около 5 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Мероприятие планируется провести в Казани до 31 октября 2018 года. Участниками Съезда станут 300 субъектов Российской Федерации, 400 человек из Татарстана, в том числе 200 человек из Казани.

Победитель тендера должен организовать Съезд, а также обеспечить транспортные услуги, проживание, питание, культурную программу, информационное обеспечение мероприятия и пр.