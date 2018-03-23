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Экономика и финансы

Путин обещал создать новые рабочие места

23 марта 2018, 13:52

Реформы должны осуществиться на базе мощного технологического рывка, подчеркнул Президент РФ.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам России после обнародования ЦИК официальных итогов голосования на выборах пообещал реализовать все проекты, о которых он говорил в своем послании Федеральному Собранию. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля. 

«Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу — образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки», — заявил глава государства. 

Эти задачи Президент РФ озвучил в послании к Федеральному Собранию. «По сути, это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный», — подчеркнул Владимир Путин.

Все предстоящие перемены должны произойти на базе мощного технологического рывка, который России предстоит совершить, подчеркнул Президент РФ.


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