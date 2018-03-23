Рустам Минниханов: Татарстан заинтересован в привлечении бизнеса и капитала из Швейцарии

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Республика Татарстан заинтересована в привлечении бизнеса и капитала из Швейцарии. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на деловом форуме «Швейцария — Татарстан», говорится на сайте главы республики.

Российское руководство во главе с Владимиром Путиным намерено выстроить конструктивную работу с зарубежными партнерами. Кроме того, на региональном уровне также необходимо давать правильные сигналы бизнесу, подчеркнул Минниханов. «Надеемся, нынешний визит придаст новую динамику развитию сотрудничества Татарстана со швейцарскими компаниями», — отметил Президент РТ.

В числе приоритетных направлений для сотрудничества он назвал такие направления, как нефтехимия, машиностроение, ИТ, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, инфраструктурные проекты, а также ряд других сфер.