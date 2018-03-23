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Рустам Минниханов: Татарстан заинтересован в привлечении бизнеса и капитала из Швейцарии

23 марта 2018, 14:16 , Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов: Татарстан заинтересован в привлечении бизнеса и капитала из Швейцарии Президент РТ назвал приоритетные направления для сотрудничества.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Республика Татарстан заинтересована в привлечении бизнеса и капитала из Швейцарии. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на деловом форуме «Швейцария — Татарстан», говорится на сайте главы республики. 

Российское руководство во главе с Владимиром Путиным намерено выстроить конструктивную работу с зарубежными партнерами. Кроме того, на региональном уровне также необходимо давать правильные сигналы бизнесу, подчеркнул Минниханов. «Надеемся, нынешний визит придаст новую динамику развитию сотрудничества Татарстана со швейцарскими компаниями», — отметил Президент РТ. 

В числе приоритетных направлений для сотрудничества он назвал такие направления, как нефтехимия, машиностроение, ИТ, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, инфраструктурные проекты, а также ряд других сфер.


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