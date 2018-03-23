Минниханов обсудил межрегиональное сотрудничество с руководством швейцарского кантона Вале

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Швейцарию встретился с руководителем Департамента экономического развития кантона Вале Жильбертом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президент обсудил с Лоретаном сотрудничество в области промышленности и инноваций, реализацию совместных проектов в области агропромышленного комплекса, в частности, в сфере производства сыров.

«Татарстан заинтересован в развитии взаимодействия с кантоном Вале. Есть много направлений, где мы можем организовать совместную работу», — отметил Минниханов.

В кантоне Вале представлена нефтеперерабатывающая, алюминиевая, химическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность, черная металлургия, машиностроение, производство механического оборудования и сельское хозяйство.