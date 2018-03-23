В Татарстане туберкулезом ежегодно заболевают 9 — 12 малышей

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Ежегодно в Татарстане 9 — 12 детей в возрасте до двух лет заболевают туберкулезом. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель главного врача, главный детский специалист-фтизиатр Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.

«Стабильно в числе заболевших туберкулезом в республике есть маленькие жители Казани. По пять детей в 2016 и в 2017 годах заболели в таком раннем возрасте. В чем причина, почему заболевают маленькие дети? Ответить на этот вопрос позволит клинический пример. В 2017 году в Казани был обнаружен туберкулез у семимесячного ребенка, который родился в перинатальном контакте с ВИЧ-инфекцией. Неизлечимой инфекцией болеет его мама», — сообщила спикер.

Рамзия Фатыхова рассказала, что буквально на второй день после родов мама вместе с ребенком покинула роддом. Малыш не был вакцинирован против туберкулеза. Его мать с тех пор не проходила флюорографические обследования и на профилактические осмотры тоже не приходила.

«Только в возрасте семи месяцев многочисленные усилия социальных работников позволили изъять ребенка из семьи и обследовать. У малыша была выявлена осложненная форма туберкулеза. У мамы также была выявлена бациллярная форма туберкулеза», — отметила эксперт.

Главный детский специалист-фтизиатр Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера подчеркнула, что в семьях, где есть маленькие дети, все взрослые должны обязательно проходить флюорографические обследования.