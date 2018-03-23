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В майские праздники из Казани в Москву и Питер будут ездить дополнительные поезда

23 марта 2018, 20:52

Вводится более 20 рейсов дополнительных поездов по самым востребованным у пассажиров направлениям.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На период майских праздников увеличивается количество дополнительных поездов дальнего следования. Более 24 рейсов свяжут Казань с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Дополнительные поезда отправятся по самым востребованным у пассажиров направлениям в период с 27 апреля по 12 мая.

«В случае повышенного спроса пассажиров на перевозки на ряде направлений может быть увеличено количество дополнительных рейсов или количество вагонов в уже назначенных составах», – говорится в сообщении пресс-службы. 


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