В майские праздники из Казани в Москву и Питер будут ездить дополнительные поезда

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На период майских праздников увеличивается количество дополнительных поездов дальнего следования. Более 24 рейсов свяжут Казань с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Дополнительные поезда отправятся по самым востребованным у пассажиров направлениям в период с 27 апреля по 12 мая.

«В случае повышенного спроса пассажиров на перевозки на ряде направлений может быть увеличено количество дополнительных рейсов или количество вагонов в уже назначенных составах», – говорится в сообщении пресс-службы.