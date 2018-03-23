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Муслюмовское сельхозпредприятие не выплатило работникам 4,8 млн рублей зарплаты

23 марта 2018, 13:37

Зарплату за октябрь-декабрь минувшего года не выплатили 265 сотрудникам ООО «Урожай».
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Муслюмовское сельхозпредприятие не выплатило работникам 4,8 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура установила, что зарплату за октябрь-декабрь минувшего года не выплатили 265 сотрудникам ООО «Урожай».

В результате в отношении директора организации возбудили административное дело по факту невыплаты зарплаты. Его также обязали привлечь к ответственности виновных и выплатить долг работникам.

Благодаря вмешательству прокуратуры зарплата была выплачена всем.


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