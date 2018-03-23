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Общество

«Татмедиа» объявило конкурс для журналистов на антиэктремистскую тему

23 марта 2018, 15:06

Журналисты смогут представить свои работы в пяти номинациях.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявило о старте конкурса для представителей СМИ на лучшее освещение антиэкстремистской тематики.

Конкурс включает в себя пять номинаций: «Лучший телесюжет (телепередача)», «Лучший радиосюжет (радиопередача)», «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация в Интернет СМИ», а также «Лучший блог (аккаунт, группа) в социальных сетях». 

Победители в каждой из номинаций получат 55 тыс. рублей за первое место и 40 тыс. рублей за второе. 

Цикл работ (не менее трех), созданных с 1 августа 2017 года по 20 июля текущего года на одном из государственных языков, будут приниматься до 29 июля 2018 года по адресу ул. Декабристов, д. 2, 6-й этаж, кабинет организационного отдела.


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