«Татмедиа» объявило конкурс для журналистов на антиэктремистскую тему

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявило о старте конкурса для представителей СМИ на лучшее освещение антиэкстремистской тематики.

Конкурс включает в себя пять номинаций: «Лучший телесюжет (телепередача)», «Лучший радиосюжет (радиопередача)», «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация в Интернет СМИ», а также «Лучший блог (аккаунт, группа) в социальных сетях».

Победители в каждой из номинаций получат 55 тыс. рублей за первое место и 40 тыс. рублей за второе.

Цикл работ (не менее трех), созданных с 1 августа 2017 года по 20 июля текущего года на одном из государственных языков, будут приниматься до 29 июля 2018 года по адресу ул. Декабристов, д. 2, 6-й этаж, кабинет организационного отдела.