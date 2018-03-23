В этом году в Болгаре и Свияжске откроются шесть новых музеев

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Общее число музеев в Болгаре и Свияжске в этом году достигнет 19. Об этом сегодня в Казанском Кремле на заседании Попечительского и Административного советов республиканского Фонда «Возрождение» рассказала его исполнительный директор Татьяна Ларионова.

В Болгаре до конца года станет 10 музеев. Сейчас идет реставрация исторических зданий. В одном из них разместится экспозиция, посвященная татарскому советскому поэту и писателю Абдулле Алишу. Будет также открыт выставочный зал — лапидарий: экспозиция образцов старинной письменности на каменных плитах. Еще один музей будет называться «Город на реке».

«На остров-граде Свияжск музеев станет — девять. Здесь также будут открыты три новых музея: „Музей архитектуры дерева“, „Музейная экспозиция в здании бывшего Ольгинского приюта“ и „Музей икон“. Уже достигнута договоренность о том, что из запасников музеев республики на остров будут возвращены иконы», — сообщила Татьяна Ларионова.

Для сохранности этих икон, которые уже сами являются объектами не только религиозного, но и культурного и исторического наследий, во вновь создаваемом музее будет сделано все необходимое.