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Политика

Путин с уважением отнесся к не проголосовавшим за него на выборах россиянам

23 марта 2018, 13:22

Политические предпочтения не должны разделять граждан, поскольку все мы патриоты России, отметил глава государства.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, проголосовавшим на прошедших выборах за других кандидатов на пост главы государства. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

«С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна, общая забота — судьба России, ее процветание», — отметил Владимир Путин.

Единство, ответственность, общее понимание целей и устремления миллионов российских граждан мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед, подчеркнул Президент РФ.


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