Путин: «Нам необходим настоящий прорыв»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент России Владимир Путин назвал поддержку своей кандидатуры на прошедших президентских выборах беспрецедентной и масштабной. Однако России нельзя останавливаться на достигнутом, ей нужен настоящий прорыв в развитии. Об этом глава государства заявил в новом обращении к гражданам страны.

«Учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России», — отметил Владимир Путин.

Он добавил, что прошедшие выборы продемонстрировали мощную гражданскую активность и ответственность россиян за будущее страны. Консолидация общества, уверен глава государства, особенно важна в ситуации внутренних и внешних вызовов России.

Путин выразил надежду, что высокая поддержка избирателей говорит об успешности выбранного им курса. Однако нельзя останавливаться на достигнутом, уверен Президент РФ.

«Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что все предложения, озвученные им в ходе избирательной кампании, обязательно будут воплощены в жизнь.