Впервые за семь лет в Татарстане умер ребенок от туберкулеза

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Впервые за семь лет в 2017 году в Татарстане умер семилетний ребенок от туберкулеза. Причиной развития заболевания у ребенка стал контакт с близким родственником. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, заместитель главного врача, главный детский специалист-фтизиатр Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.

«Это первый случай за последние семь лет в республике. Близкий родственник ребенка не проходил флюорографическое обследование своевременно. Рецидив туберкулеза у него был выявлен после того, как у ребенка развилась тяжелая форма заболевания. У погибшего ребенка было сопутствующее заболевание – синдром Дауна. Это стало решающим фактором в развитии летального исхода», — отметила спикер.

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микробактериями – туберкулезной палочкой. Заболевание сопровождается поражением легких, а также костей, суставов, глаз, кожи и мочеполовых органов.

В целом в 2017 году в Татарстане удалось достичь снижения заболеваемости туберкулезом на 9,2 процента по сравнению с 2016 годом. В республике заболеваемость туберкулезом на 30,6 процента ниже, чем в Российской Федерации и на 29,6 процента ниже, чем в Приволжском Федеральном округе.

