Все новости Татарстан Россия

Общество, Здоровье и среда

Впервые за семь лет в Татарстане умер ребенок от туберкулеза

23 марта 2018, 13:56 , Фото: Александр Эшкинин

Впервые за семь лет в Татарстане умер ребенок от туберкулеза Причиной развития смертельного заболевания у маленького жителя республики стал контакт с близким родственником.
Больной туберкулезом житель Татарстана заразил двух соседских детей
Роспотребнадзор по РТ продолжит мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом
В Нижнекамске прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Более 150 жителей Казани прошли флюорографию в рамках акции по борьбе с туберкулезом
В Нижнекамске все желающие смогли пройти обследование во флюоромобиле

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Впервые за семь лет в 2017 году в Татарстане умер семилетний ребенок от туберкулеза. Причиной развития заболевания у ребенка стал контакт с близким родственником. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, заместитель главного врача, главный детский специалист-фтизиатр Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¾ Ð’ÑÐµÐ¼Ð¸Ñ€Ð½Ð¾Ð¼ Ð´Ð½Ðµ Ð±Ð¾Ñ€ÑŒÐ±Ñ‹ Ñ Ñ‚ÑƒÐ±ÐµÑ€ÐºÑƒÐ»ÐµÐ·Ð¾Ð¼

«Это первый случай за последние семь лет в республике. Близкий родственник ребенка не проходил флюорографическое обследование своевременно. Рецидив туберкулеза у него был выявлен после того, как у ребенка развилась тяжелая форма заболевания. У погибшего ребенка было сопутствующее заболевание – синдром Дауна. Это стало решающим фактором в развитии летального исхода», — отметила спикер.

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микробактериями – туберкулезной палочкой. Заболевание сопровождается поражением легких, а также костей, суставов, глаз, кожи и мочеполовых органов.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¾ Ð’ÑÐµÐ¼Ð¸Ñ€Ð½Ð¾Ð¼ Ð´Ð½Ðµ Ð±Ð¾Ñ€ÑŒÐ±Ñ‹ Ñ Ñ‚ÑƒÐ±ÐµÑ€ÐºÑƒÐ»ÐµÐ·Ð¾Ð¼

В целом в 2017 году в Татарстане удалось достичь снижения заболеваемости туберкулезом на 9,2 процента по сравнению с 2016 годом. В республике заболеваемость туберкулезом на 30,6 процента ниже, чем в Российской Федерации и на 29,6 процента ниже, чем в Приволжском Федеральном округе.
 


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter