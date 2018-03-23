(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Прием работ на фотомарафон «Айданавыборы» завершен, сообщила медиагруппа «Айданавыборы».

В соцсетях Вконтакте и Instagram было выложено более 50 тысяч фотографий с хештегом марафона #айданавыборы. Сегодня в полночь прием фотографий и их загрузка на сайт Айданавыборы.рф были закончены.

Определяющее победителей народное голосование за понравившиеся фотографии продлится до 23:59 24 марта. Победители будут определяться по 16 номинациям, список которых есть на сайте Айданавыборы.рф. Обратите внимание: один участник может выиграть только в одной номинации!

Итоги конкурса фотографий будут объявлены 28 марта, а награждение победителей — 31 марта. В списке призов айфоны и планшеты, приставки PlayStation, камеры Go-Pro, портативные колонки, велосипеды и др.

Чтобы узнать, попала ли фотография участника на сайт Айданавыборы.рф, необходимо ввести в поиске свои ФИО (если они указаны в аккаунте Вконтакте и Instagram). Если ФИО не указаны, ввести свой никнейм (название аккаунта).

Голосовать можно за все понравившиеся фотографии на сайте, но только один раз за одно фото. Чтобы проголосовать, надо авторизоваться на сайте через ВКонтакте (сайт предложит это, когда человек нажмет «лайк»).