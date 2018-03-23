В Челнах аферистка украла у 77-летней пенсионерки 193 тысячи рублей

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Челнах из-за мошенницы 77-летняя пенсионерка лишилась сбережений, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В полиции женщина рассказала, что впустила в квартиру незнакомку, которая предложила купить мед и представилась племянницей ее знакомой. Чтобы не обидеть подругу, пенсионерка согласилась купить мед за 2 тысячи рублей.

В процессе обмена средствами аферистка попросила разменять ее крупные купюры. Женщина достала свои сбережения и обменяла их на банкноты незнакомки. Отлучившись из комнаты, пенсионерка оставила деньги на видном месте. Когда гостья ушла, женщина обнаружила, что пропало около 20 тысяч рублей.

При осмотре места преступления полицейские установили, что оставленные аферисткой купюры являются банкнотами «Банка приколов». Таким образом, причиненный ущерб составил 193 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».