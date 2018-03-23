Кремль рассказал об отношении к конфликту СМИ и Госдумы

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Конфликт между Госдумой и рядом СМИ, который развивается последние несколько дней, не входит в компетенцию администрации Президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Думская комиссия по вопросам депутатской этики не обнаружила нарушений в поведении главы международного комитета ГД Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. В связи с этим ряд СМИ решили прекратить работу со Слуцким и отозвать своих корреспондентов из нижней палаты российского парламента.

«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации», — сказал Песков.

По его словам, «в настоящее время этот вопрос никак не является относящимся к компетенции администрации Президента».