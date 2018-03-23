До 3 апреля в Казани проверят все здания котельных

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). До 3 апреля текущего года в Казани будет проводиться внеплановая проверка всех городских зданий котельных, насосных и перекачивающих станций, а также центральных тепловых пунктов. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.

Распоряжение исполкома было дано после аварии, произошедшей в прошлую субботу на котельной по ул. Портовая, 17.

На сегодняшний день завершены последние работы по укрытию здания вышедшей из строя котельной временной щитовой конструкцией и восстановлена работа по подаче тепла во все обслуживаемые этой котельной дома, говорится в сообщении на портале.