В Казани водители сбили двух девушек на переходах и скрылись с мест ДТП

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Казани водители сбили девушек на пешеходных переходах и скрылись, сообщает городская Госавтоинспекция.
Так, вчера утром напротив дома №127а по Краснококшайской на регулируемом переходе 29-летнюю девушку сбил автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП, а пострадавшая получила ушибы.
Позднее напротив дома №17 по Московской улице на нерегулируемом переходе машина сбила 23-летнюю девушку. Водитель также покинул место аварии, а пострадавшую доставили в больницу с сотрясением головного мозга и гематомами.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.