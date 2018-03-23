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Происшествия

В Казани водители сбили двух девушек на переходах и скрылись с мест ДТП

23 марта 2018, 12:55

Городская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварий.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Казани водители сбили девушек на пешеходных переходах и скрылись, сообщает городская Госавтоинспекция.

Так, вчера утром напротив дома №127а по Краснококшайской на регулируемом переходе 29-летнюю девушку сбил автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП, а пострадавшая получила ушибы.

Позднее напротив дома №17 по Московской улице на нерегулируемом переходе машина сбила 23-летнюю девушку. Водитель также покинул место аварии, а пострадавшую доставили в больницу с сотрясением головного мозга и гематомами.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.


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