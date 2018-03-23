«Татмедиа» объявило конкурс журналистов на межконфессиональную тематику

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявило о старте нового журналистского конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

В конкурсе смогут принять участие работы, посвященные межэтническим и межконфессиональным отношениям. Победителей определят сразу в пяти номинациях: лучший теле- и радиосюжет, лучшая публикация в печатных и интернет-СМИ, а также лучший аккаунт (блог) в социальных сетях.

Первые два призера в каждой из номинаций получат призы в 65 тыс. и 51 тыс. рублей соответственно.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 29 июля прислать цикл работ (не менее трех) по адресу по адресу г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, 6-й этаж. При этом сами работы должны быть созданы в период с 1 августа прошлого года по 20 июля 2018 года, уточнили организаторы.