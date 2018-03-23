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Общество

В Болгаре идет капремонт Центра социального обслуживания населения

23 марта 2018, 13:04

После ремонта в здании разместятся индивидуальный медицинский пункт со спецкомнатами и появится горячее водоснабжение.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В январе 2018 года стартовали работы по капитальному ремонту бывшего здания Центра социального обслуживания населения «Рассвет», которое в настоящее время находится на балансе кадетской школы-интерната имени П. А. Карпова. Об этом сообщает газета «Новая жизнь». 

Работы на объекте ведутся в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год». Средства на ремонт были выделены из бюджета РТ. 

В этом здании после ремонта разместятся индивидуальный медицинский пункт со спецкомнатами. Кроме того, будут обустроены прачечная, гардеробная, технологический класс и класс психологической разгрузки. 

В настоящее время в помещениях полностью проведена перепланировка и ведутся работы по замене кровли, здание будет снабжено горячим водоснабжением, отмечает издание.


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