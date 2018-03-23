В Болгаре идет капремонт Центра социального обслуживания населения

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В январе 2018 года стартовали работы по капитальному ремонту бывшего здания Центра социального обслуживания населения «Рассвет», которое в настоящее время находится на балансе кадетской школы-интерната имени П. А. Карпова. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Работы на объекте ведутся в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год». Средства на ремонт были выделены из бюджета РТ.

В этом здании после ремонта разместятся индивидуальный медицинский пункт со спецкомнатами. Кроме того, будут обустроены прачечная, гардеробная, технологический класс и класс психологической разгрузки.

В настоящее время в помещениях полностью проведена перепланировка и ведутся работы по замене кровли, здание будет снабжено горячим водоснабжением, отмечает издание.