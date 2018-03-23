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Происшествия

Казанец красил мех в Чувашии и отравил почти километр почвы

23 марта 2018, 12:25

Предприниматель в течение четырех лет сливал опасные химические отходы в деревне Янзакасы.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Чувашии 47-летний предприниматель из Казани обвиняется в загрязнении почвы, сообщает «Советская Чувашия».

По данным издания, с 2013 года в течение четырех лет в деревне Янзакасы мужчина занимался выделкой и окраской меховых изделий в цехе возле местного ветеринарно-санитарного утилизационного завода.

Предприниматель провел из цеха канализационную трубу до нефункционирующих очистных сооружений и организовал слив отходов, которые содержали хром и сульфат-ион.

В итоге отходы выливались на рельеф местности без какой-либо очистки. Почва на площади 720 квадратных метров оказалась загрязнена. Вред, причиненный среде, оценивается на сумму более 860 тысяч рублей.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Дело направлено на рассмотрение в суд.


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