Казанец красил мех в Чувашии и отравил почти километр почвы

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Чувашии 47-летний предприниматель из Казани обвиняется в загрязнении почвы, сообщает «Советская Чувашия».

По данным издания, с 2013 года в течение четырех лет в деревне Янзакасы мужчина занимался выделкой и окраской меховых изделий в цехе возле местного ветеринарно-санитарного утилизационного завода.

Предприниматель провел из цеха канализационную трубу до нефункционирующих очистных сооружений и организовал слив отходов, которые содержали хром и сульфат-ион.

В итоге отходы выливались на рельеф местности без какой-либо очистки. Почва на площади 720 квадратных метров оказалась загрязнена. Вред, причиненный среде, оценивается на сумму более 860 тысяч рублей.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Дело направлено на рассмотрение в суд.