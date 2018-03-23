В новом сезоне «Теории большого взрыва» появится новый персонаж

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В 11-м сезоне сериала «Теория большого взрыва» появится новый персонаж – старший брат Шелдона Купера Джорджи Купер. Его сыграет актер Джерри О'Коннелл, пишет «Газета.Ру».



Джорджи появится в финале сезона, сценарий для которого еще не до конца написан, но точно известно, что в концовке покажут свадьбу Шелдона и Эми. В этой же серии зрителям представят нового персонажа.



О'Коннелл снялся в сериалах «Мое второе я», «Параллельные миры», также известен по съемкам в «Джерри Магуайер», «Крик 2», «Очень страшное кино 5», «Вероника Марс».



Ранее сообщалось, что основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс снимется в «Теории большого взрыва». Он выступит в роли камео, то есть сыграет самого себя.



В новом эпизоде «Теории большого взрыва» также снялись звезды Джим Парсонс, Джонни Галеки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Маим Бялик и Мелисса Раух.