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Экономика и финансы

Forbes назвал имена российских миллиардеров с наибольшими доходами

23 марта 2018, 12:46

Доходы бизнесменов формируются из общей стоимости проданных активов и полученных дивидендов.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с самыми крупными доходами, куда вошли десять бизнесменов.

В отличие от остальных подобных рейтингов, список Forbes оценивает реальные деньги, объясняет издание. Доходы бизнесменов формируются из совокупной цены проданных активов и полученных дивидендов с 18 февраля прошлого года по 9 февраля текущего года. 

Данный рейтинг возглавил Кирилл Шамалов, доход которого издание оценило в 2,3 млрд долларов, полученных от дивидендов и продажи акций «Сибура». Второе место занял Алексей Мордашов, имеющий доход 1,56 млрд долларов также от дивидендов и реализации акций «Северстали», и дивидендов Nordgold. Третье место в рейтинге было отдано Владимиру Лисину с оцененным доходом в 1,23 млрд долларов от Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).


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