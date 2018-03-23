Forbes назвал имена российских миллиардеров с наибольшими доходами

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с самыми крупными доходами, куда вошли десять бизнесменов.

В отличие от остальных подобных рейтингов, список Forbes оценивает реальные деньги, объясняет издание. Доходы бизнесменов формируются из совокупной цены проданных активов и полученных дивидендов с 18 февраля прошлого года по 9 февраля текущего года.

Данный рейтинг возглавил Кирилл Шамалов, доход которого издание оценило в 2,3 млрд долларов, полученных от дивидендов и продажи акций «Сибура». Второе место занял Алексей Мордашов, имеющий доход 1,56 млрд долларов также от дивидендов и реализации акций «Северстали», и дивидендов Nordgold. Третье место в рейтинге было отдано Владимиру Лисину с оцененным доходом в 1,23 млрд долларов от Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).