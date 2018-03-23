США начали расследование в отношении завода «Калашников» во Флориде

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В США стартовало расследование в отношении завода во Флориде, занимающегося производством автоматов Калашникова, также известных как АК-47. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Федеральные власти США ведут проверки в отношении коммерческой деятельности компании RWC Group LLC, владеющей заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич.

Предполагается, что руководство завода имеет определенные связи с некими «союзниками российского Президента Владимира Путина», говорится в сообщении Bloomberg.

Санкции против концерна «Калашников» и нескольких других российских компаний, производящих оружие, были введены Минфином США еще в 2014 году.