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Экономика и финансы

США начали расследование в отношении завода «Калашников» во Флориде

23 марта 2018, 12:26

Предполагается, что руководство завода имеет связи с некими «союзниками российского Президента Владимира Путина».
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В США стартовало расследование в отношении завода во Флориде, занимающегося производством автоматов Калашникова, также известных как АК-47. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Федеральные власти США ведут проверки в отношении коммерческой деятельности компании RWC Group LLC, владеющей заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич. 

Предполагается, что руководство завода имеет определенные связи с некими «союзниками российского Президента Владимира Путина», говорится в сообщении Bloomberg.

Санкции против концерна «Калашников» и нескольких других российских компаний, производящих оружие, были введены Минфином США еще в 2014 году.


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