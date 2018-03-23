Причиной исчезновения челнинки с моста Нижнекамской ГЭС мог стать суицид

(Набережные Челны, 23 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). По одной из версий, причиной исчезновения 21-летней девушки с моста Нижнекамской ГЭС мог стать суицид.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах на Нижнекамской ГЭС нашли одежду и документ 21-летней девушки. В 21.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил звонок от сотрудника ВОХР Нижнекамской ГЭС. Он сообщил о том, что обнаружены женские вещи — верхняя одежда и сумка. В сумке лежали телефон и паспорт. Спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 6 Набережных Челнов дважды выезжали на поиски пропавшей. Первый раз сразу же после получения сообщения, второй раз — в пять часов утра.

Как сообщил ИА «Татар-информ» заместитель начальника ЗПСО № 6 Денис Бессмертных, спасатели провели обследование территории вокруг места происшествия. Никаких следов обнаружить не удалось.

«Территория хорошо продувается. Если и были какие-то следы, то их буквально сразу же занесло снежной поземкой», — предположил Бессмертных.

По его словам, спасатели спустили лодки и проверили воду методом траления.

«Там очень большая глубина, примерно 25 – 30 метров. А наши водолазы имеют право спускаться на глубину только до 12 метров. Поэтому спуск под воду в этом месте невозможен. Тем более на Нижнекамской ГЭС регулярно спускают воду, при которой образуется очень большое течение. При нем даже ломается десятисантиметровый лед. Тело могло уже унести этим течением», — поделился возможными вариантами развития события спасатель.

Рассматриваются и другие версии. Например, и такая, что вещи девушки могли подкинуть на мост.