Татарстанское УФАС увидело нарушения в работе торговой сети ФСИН

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Татарстанские антимонопольщики признали ФГУП «Калужское», принадлежащее Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН РФ), виновным в нарушении торгового законодательства. Сообщение размещено на официальном портале татарстанского УФАС России.

В ведомстве отметили, что ФГУП «Калужское» занималось продажей товаров через розничные точки на территории татарстанских исправительных учреждений. Однако предприятие не покупало продукцию у поставщика и работало в роли посредника продаж. В УФАС такую схему сочли нарушением закона «О торговле».

Надзорный орган выдал «Калужскому» предписание об устранении нарушений. Материалы дела могут послужить основанием, чтобы оштрафовать предприятие на сумму не менее 2 млн рублей, подчеркнули в республиканском УФАС.