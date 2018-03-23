Скоропостижно скончался шансонье Андрей Климнюк

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На 54-м году жизни скончался известный новосибирский шансонье Андрей Климнюк, сообщает НГС.Новости.

Исполнитель ушел из жизни 22 марта. Причины смерти пока не известны. На официальном аккаунте социальной сети «ВКонтакте» появилась запись о кончине артиста и слова соболезнования.

«Сегодня, 22 марта 2018 года, ушел из жизни легенда русского шансона Андрей Константинович Климнюк. Ему было всего 53 года. Светлая память. Помним, любим, скорбим», — говорится в сообщении.

Печальное известие о смерти Климнюка подтвердил Сергей Клушин — новосибирский певец, долгое время сотрудничавший с Андреем Климнюком. Он добавил, что дата и место похорон будут объявлены позднее.

Андрей Климнюк родился в сентябре 1964 года в Красноярском крае, позже переехал в Новосибирск, проходил службу в Афганистане. Певец исполнял композиции на военную и тюремную тематику.