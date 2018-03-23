(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). ГИБДД Казани просит водителей быть особенно осторожными в дни весенних каникул, сообщает городская Госавтоинспекция.

С начала года в столице Татарстана зафиксировано свыше 30 ДТП с участием детей. Почти все они произошли по вине водителей. Большая половина аварий случилась в промежутке времени между 13.00 и 21.00 часами.

С 26 марта у школьников начнутся весенние каникулы, и дети будут чаше появляться на улице. Чтобы не допустить всплеска ДТП, инспекторы с 12 марта посещают с лекциями образовательные учреждения.

На период каникул будут проведены профилактические рейды по выявлению детей-нарушителей ПДД, взрослых пешеходов-нарушителей и водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам.

ГИБДД Казани просит водителей реально оценивать свои возможности по управлению авто в период межсезонья. Талая вода, мокрый снег и наледь под ними в несколько раз усложняют процесс управления транспортным средством, даже если это новый и современный автомобиль. Водителям следует быть внимательными, предельно осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД.

«Уважаемые пешеходы! При переходе дороги даже на зеленый сигнал светофора убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают вас. При пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу снимите капюшоны и другие предметы, ограничивающие обзор, убавьте звук в наушниках, прогнозируйте ситуацию на дороге. При движении в темное время суток используйте световозвращающие элементы, которые обеспечивают видимость пешехода на расстоянии 350 метров. Это даст возможность водителю предпринять меры для избежания наезда. Помните, что каждого участника дорожного движения дома ждут близкие!» – обратился к жителям города начальник отдела ГИБДД УМВД России по Казани Игорь Новиков.