Александра Юманова подписала соглашение с Республиканским фондом поддержки

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Лидер Союза вкладчиков Татфондбанка и ИнтехБанка Александра Юманова подписала соглашение об уступке требования с Республиканским фондом поддержки, сообщает пресс-служба фонда.

У компании, которую представляет Александра Юманова, на счету в Татфондбанке осталось более 330 тыс. рублей. Когда АСВ подтвердит замену кредитора в реестре Республиканским фондом поддержки, РФП перечислит деньги организации в течение трех дней.

Юманова подавала заявление в РФП в электронном виде. Она отметила, что это быстро и удобно.

«Очень удобно! У вас очень дружная атмосфера, доброжелательная — помогут, позвонят. Вы молодцы! Это очень важно», — поделилась впечатлениями Александра Юманова.

Республиканский фонд поддержки оказывает помощь лицам, пострадавшим от деятельности кредитных организаций. На данном этапе на выплаты могут претендовать юрлица, состоящие в третьей очереди реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, с суммой требования до 500 тыс. рублей. Кроме того, в настоящее время поддержка оказывается льготным категориям граждан.