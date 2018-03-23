Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

КАМАЗ отдал в лизинг уральским дорожникам 10 новых тягачей

23 марта 2018, 11:32

«Свердловскавтодор» приобрел «КАМАЗы» по льготной программе Минпромторга.
«КАМАЗ» вновь передаст в лизинг компании «ИТЕКО Россия» тягачи «КАМАЗ-5490 NEO»
Покупатели КАМАЗа смогут приобрести автотехнику на выгодных условиях
NewsEra.ru 08/12: КАМАЗ активно наращивает продажи авто в лизинг
На "КАМАЗ" прибыла делегация ОАО «АК «Транснефть»
Чистая прибыль лизинговой компании «КАМАЗа» в 2007 году составила 440 млн. руб.

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Уральское дорожное предприятие «Свердловскавтодор» получило в лизинг 10 тягачей «КАМАZ NEO» модели 5490. Об этом сообщает официальный сайт челнинского автогиганта.

Сделка прошла по программе лизинга с 12,5-процентной субсидией от российского Минпромторга, уточняется в сообщении. Непосредственным поставщиком тягачей стал официальный дилер КАМАЗа в уральской столице.

В пресс-службе КАМАЗа подчеркнули, что это не первая сделка между предприятием и уральскими дорожниками. Сейчас в парке «Свердловскавтодора» работает более 1,7 тыс. единиц техники и около 500 грузовиков.

Приобретенные тягачи «KAMAZ-5490 NEO» — одна из новинок челнинского автопроизводителя. В них установлен двигатель производства Daimler мощностью более 400 л. с, система круиз-контроля и другие технические новшества.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter