«День Бегемота» отпразднуют в Нацмузее РТ

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В международный День смеха, который празднуется во всем мире 1 апреля, в Национальном музее РТ отметят «День Бегемота», сообщает пресс-служба музея.

Традиционным символом музея является бегемот. В 30-е годы прошлого века к зданию музея были надстроены дополнительные третий и четвертый этажи, и здание стало намного больше и мощнее. С тех пор музей негласно стали именовать Бегемотом.

Всех посетителей музея встретит Бегемот, с которым можно будет сделать фото на память. В течение дня будет работать выставка поделок мастеров народных промыслов «Казанский Бегемот». Все желающие смогут принять участие в шуточной квест-игре «Бегемот», а юным посетителям будет предложена игра-путеводитель по экспозиции музея «Музейный Бум: Путешествие в древность».

Маленькие посетители музея смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению бегемотиков из марципана и глины, попробовать расписать деревянные или керамические изделия, а затем посмотреть мультипликационные фильмы от Татармультфильм.

Традиционно 1 апреля музейщики снимают фильм с участием посетителей «Тайна семьи Flodhost». Сотрудники обещают ловко закрученный сюжет, неожиданную развязку и громкий смех.

В этот же день можно будет послушать популярные песни в рамках клуба «Споемте, друзья» и узнать много нового об истории города и музея, посетив тематические и обзорные экскурсии.