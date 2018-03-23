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Спорт

WADA пригрозило судом отказавшимся рассматривать дела российских спортсменов федерациям

23 марта 2018, 11:26

Антидопинговое агентство направило в спортивные федерации информацию по более чем 60 делам атлетов из России.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Всемирное антидопинговое агентство WADA намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если международные спортивные федерации откажутся от расследования дел российских атлетов. Об этом заявил глава WADA Крэйг Риди, сообщает РИА Новости. 

В настоящее время WADA продолжает передавать федерациям информацию, полученную из системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории. Федерации намерены рассмотреть каждый из представленных случаев и принять по ним решения, опираясь также на собственную информацию.

Антидопинговое агентство направило в федерации информацию по более чем 60 делам, сообщил директор WADA по расследованиям Гюнтер Юнгер.


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