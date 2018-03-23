WADA пригрозило судом отказавшимся рассматривать дела российских спортсменов федерациям

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Всемирное антидопинговое агентство WADA намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если международные спортивные федерации откажутся от расследования дел российских атлетов. Об этом заявил глава WADA Крэйг Риди, сообщает РИА Новости.

В настоящее время WADA продолжает передавать федерациям информацию, полученную из системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории. Федерации намерены рассмотреть каждый из представленных случаев и принять по ним решения, опираясь также на собственную информацию.

Антидопинговое агентство направило в федерации информацию по более чем 60 делам, сообщил директор WADA по расследованиям Гюнтер Юнгер.