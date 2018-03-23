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Культура

«Волга-Волга» выступит на Кубке мира по биатлону в Тюмени

23 марта 2018, 12:02

Концерт казанского коллектива пройдет 24 марта в зрительском шатре во время российского этапа соревнований.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). ВИА «Волга-Волга» выступит на концерте в Тюмени, приуроченном к завершению российского этапа Кубка мира по биатлону. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал фронтмен бэнда Антон Салакаев.

«Что касается концерта в Тюмени, то там интересная история. Мы будем выступать 24 марта, на завершающем дне, на закрытии этапа Кубка мира по биатлону. Туда съехались восьмикратный олимпийский чемпион, норвежец Уле Эйнар Бьорндален, наш лидер мужской сборной Антон Шипулин», — рассказал лидер «Волги-Волги».

Девятый, заключительный этап Кубка мира по биатлону 2018 стартовал в Тюмени 22 марта, а завершится 25 марта.

«Мы как люди, увлекающиеся не только музыкой, но и спортом, были просто счастливы, когда нам по телефону предложили выступить на этом мероприятии. Очень надеемся, что нам удастся увидеть и сами гонки мировых звезд по биатлону», — поделился с агентством Салакаев.

Мини-тур казанского коллектива на Урал также включает в себя концерты в Челябинске и Магнитогорске.

 


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