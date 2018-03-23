(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Безработный челнинец ограбил сотрудницу развлекательного центра, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Около шести утра в Новом городе сработала тревожная сигнализация. На месте сотрудники ОВО выяснили, что у одной из сотрудниц заведения неизвестный отобрал MP3 плеер. Женщина описала злоумышленника и росгвардейцы немедленно отправились на поиск.

В районе второго комплекса они заметили мужчину, похожего по приметам. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Потерпевшая опознала злоумышленника, однако плеера при нем уже не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».