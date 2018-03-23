Узбекскую красавицу выбрали в Казани

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). За звание в конкурсе красоты и таланта «Краса Узбекистана-2018» боролись восемь претенденток. Среди красавиц – представительницы Ташкента, Ферганы, Джизака, Самарканда, сообщает Информационный центр ДДнТ.

Конкурс традиционно проходил в три этапа. Девушки показали себя в конкурсе «Визитка», ответила на вопросы интеллектуальной викторины, а также представили творческие способности. Конкурсантки исполняли для зрителей песни, танцы, читали стихотворения и даже выступали в жанре стэндап.

Главный титул «Краса Узбекистана-2018» завоевала представительница Ферганы Анастасия Капустина. Победительница представит свою страну на Международном студенческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира». Все остальные красавицы также получили по номинации, среди которых были «Мисс талант» (Ксения Бухарова), «Мисс совершенство» (Хилола Тухтамурадова), «Мисс очарование» (Алие Феим); «Мисс улыбка» (Зарнигор Абдураззокова) и другие.

На празднике красоты присутствовали руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Николай Владимиров, председатель национально-культурной автономии узбеков РТ Абдуманоб Абдусатаров и председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.