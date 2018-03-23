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ЦСКА и «Йокерит» сыграли самый длинный матч в истории КХЛ

23 марта 2018, 11:18

Команды сыграли пять овертаймов.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Матч между московским ЦСКА и финским «Йокеритом» стал рекордным по продолжительности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом пишут «Известия».

Команды сыграли пять овертаймов, прежде чем финны одолели ЦСКА со счетом 2:1. Игра длилась 142 мин. 9 сек.

В составе ЦСКА шайбу забросил Кирилл Капризов. За «Йокерит» в основное время автором гола стал Брайан О’Нилл, в пятом овертайме победный гол забил Мики Ниеми.

Предыдущий рекорд был установлен 21 марта 2014 года. Матч между пражским клубом «Лев» и донецким «Донбассом» длился 127 мин.


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