ЦСКА и «Йокерит» сыграли самый длинный матч в истории КХЛ

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Матч между московским ЦСКА и финским «Йокеритом» стал рекордным по продолжительности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом пишут «Известия».

Команды сыграли пять овертаймов, прежде чем финны одолели ЦСКА со счетом 2:1. Игра длилась 142 мин. 9 сек.

В составе ЦСКА шайбу забросил Кирилл Капризов. За «Йокерит» в основное время автором гола стал Брайан О’Нилл, в пятом овертайме победный гол забил Мики Ниеми.

Предыдущий рекорд был установлен 21 марта 2014 года. Матч между пражским клубом «Лев» и донецким «Донбассом» длился 127 мин.