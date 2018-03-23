В Екатеринбурге активисты забрались на вершину телебашни за сутки до сноса

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Екатеринбургские бейсджамперы и руферы, выступающие против сноса недостроенной городской телебашни, напали на охрану и прорвались на территорию объекта. Об этом сообщает РБК.

В момент нападения высотное строение готовили для сноса. В знак протеста четверо активистов забрались на его вершину, один из них спрыгнул оттуда с парашютом. Сейчас трое бейсджамперов забаррикадировались на вершине телебашни с запасом еды, уточняет издание.

Пострадавшие охранники уже обратились за медпомощью и намерены написать заявления в полицию, рассказали в Уральской горно-металлургической компании — заказчике сноса объекта.

В администрации Екатеринбурга собираются снести недостроенную телебашню. На ее месте планируется создание ледового дворца для одного из хоккейных клубов города.

Проблемная телебашня была заложена в уральской столице еще в 1983 году, однако после развала СССР объект был заморожен из-за нехватки финансирования.