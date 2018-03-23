(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Петербурге задержали стрелявшего по полицейским водителя «Хаммера», сообщает ТАСС.

Ночью в минувший вторник полицейские остановили «Хаммер» для проверки документов и попросили водителя открыть багажник. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции и скрылся.

Полицейские обнаружили автомобиль злоумышленника возле дома по Горной улице. Они установили, что скрылся 56-летний водитель у своей знакомой, и задержали его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».