(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Грузия по праву считается одной из самых красивых стран, культурно-историческое наследие которой дошло до современного общества в полном объёме. Выбор конкретного типа отдыха здесь максимально разнообразен, ведь местность не обделена горами, долинами, каньонами и даже имеет выход к морю. Туры в Грузию могут быть направлены как на изучение национального колорита, так и на знакомство с удивительной природой этого края.

Экскурсионный отдых

• Сердце Грузии — Тбилиси — самый главный объект экскурсионных программ и пеших прогулок всех путешественников. Старая часть столицы пользуется особой популярностью. В Тбилиси множество интересных памятников, музеев и театров. Кроме этого, гастрономические туры также организуются именно в этот город, где можно не только поесть в ресторане, но и поторговаться на базарах. От Тбилиси удобно добираться до Мцхеты — древней грузинской столицы, которая славится точкой слияния двух разноцветных рек — Куры и Арагвы.

• Кахетия — это вариант экскурсионных туров не только для влюбленных пар, которые могут увидеть город любви Сигнахи, но и для любителей виноделия. Именно в этом регионе Грузии расположены лучше винные заводы, которые проводят экскурсии по своему производству и предлагают дегустации. В этих же краях немало древних храмов и церквей.

• Имеретия — край для любителей дикой природы. Западная Грузия предоставляет широкие возможности посещения удивительных горных ущелий и водопадов, загадочных пещер и древних руин. Здесь же организовывают экскурсии по интереснейшим монастырям и крепостям Грузии.

Пляжный досуг

Главный морской курорт Грузии, расположенный в регионе Аджария, это Батуми. Здесь туристам предлагают широкую развлекательную инфраструктуру, включая активную ночную жизнь. Береговая линия города составляет свыше 7 км и представляет собой чистые мелкогалечные пляжи. От столицы Аджарии удобно ехать на экскурсии по местным каньонам и заповедникам.

Рядом с шумным Батуми расположились курортные поселки, которые больше подойдут отдыхающим с детьми. Это и Чакви, известный ботаническим садом, и Уреки с целебным песком. Самый чистый пляж, по мнению многих купальщиков, находится в Сарпи — поселке на границе с Турцией.

Горнолыжные туры в Грузию

Зимой путешественники в Грузии останавливаются обычно на одном из двух главных горнолыжных курортов страны. Правда, всего курортов для катания на лыжах и сноубордах пять, но три открыли совсем недавно.

• Гудаури — самый популярный высокогорный и молодежный пункт сбора всех сноубордистов и лыжников. Здесь реализовано много возможностей для внетрассовых спусков, а также услуги полетов на параплане и поездок на снегоходах.

• Бакуриани — первый горнолыжный курорт страны и старейший курорт всего Кавказа. Большинство трасс — для новичков и любителей спокойной езды. Преимущество Бакуриани в соседстве с интересными достопримечательностями. Это и скальный город, и минеральные источники, и древнейшая крепость.