В челнинском «Булгарпиво» продажи алкогольного напитка упали на 9 процентов

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Согласно данным за февраль 2018 года, сбыт алкогольного напитка в «Булгарпиво» сократился на 9 процентов по сравнению с прошлогодним графиком продаж. Так, за текущий февраль компанией было реализовано порядка 386 тыс. дал продукции. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Несмотря на то, что объемы реализации пива восстанавливаются не так быстро, как хотелось бы, в целом, тенденции роста продаж напитков «Булгарпиво» сохраняются, говорится в сообщении.

Например, лимонадов за первые два месяца года продано на 5 тыс. дал больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, цифры по сбыту питьевой воды «Эдельже» превышают продажи и прошлогоднего февраля, и двухмесячные данные на 11 процентов.