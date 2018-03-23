Минздрав РТ: На лечение татарстанцев с редкими заболеваниями необходимо более 1 млрд

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения Татарстана не может решить проблему с нехваткой финансов на лекарства для больных с редкими заболеваниями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства. Только лишь на лечение жителей республики с орфанными заболеваниями региону необходимо более одного миллиарда рублей.

«Полномочия по обеспечению пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, переданы на уровень субъектов РФ без соответствующих доходных источников. Потребность в денежных средствах составляет 1 млрд 148 млн рублей», – сообщили специалисты Минздрава РТ.

По данным ведомства, стоимость лечения одного пациента с орфанным заболеванием в год может составлять 43 млн рублей.

«В федеральные органы власти неоднократно направлялись обращения по вопросу финансирования лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями за счет средств федерального бюджета», – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее о нехватке средств на лекарства для таких больных в регионах России агентству ТАСС рассказал главный внештатный генетик Минздрава России Сергей Куцев.

«Есть такая проблема в обеспечении именно в этих регионах. По сути дела, если обеспечение лекарствами является ответственностью региональных властей, то региональные власти берут на себя финансирование. Если нет такой воли благой, то этого нет. Объяснить, почему так происходит в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области и Татарстане, я не могу», – заявил Сергей Куцев.



Проблему обеспечения медикаментами больных жителей Татарстана ИА «Татар-информ» описывал в феврале. О нехватке денежных средств на лекарства для 22 больных раком детей Минздрав РТ заявил в ответ на обвинения в бездействии от благотворительного фонда «Подари жизнь».