В Москве открылась художественная выставка «Татарстан – край души нашей»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В московском доме Совета Федерации Федерального Собрания России открылась выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Татарстан – край души нашей». Более ста работ татарстанских мастеров представил в столице Союз художников Республики Татарстан.

Открывая экспозицию, представитель Татарстана в Совете Федерации Олег Морозов отметил, что выставка проходит уже во второй раз. «Если в 2017 году мы имели удовольствие видеть 50 творческих работ моих соотечественников, то в нынешнем принимаем замечательную экспозицию, вобравшую в себя 112 прекрасных живописных и графических картин, в том числе прекрасные работы декоративно-прикладного искусства. На моей памяти это самая крупная выставка, которая демонстрировалась в стенах этого законодательного собрания», – сказал он.

Председатель Союза художников Татарстана Зуфар Гимаев также подчеркнул, что выставки становятся традиционными. «Наши художники уже получили от депутатского корпуса приглашение на выставку будущего года и уже начали к ней готовиться. Примечательно, что при Совете Федерации теперь создан Комитет по выставочной деятельности», – сообщил Гимаев.

Экспозиция заняла два этажа, в ней в полной мере отражены все художественные возможности мастеров кисти и холста: натурные пейзажи братьев Хисамовых, великолепные портреты Зуфара Гимаева и Рустема Кильдибекова, городские зарисовки Изабеллы Рогожиной, искрящиеся натюрморты Виктора Анютина и Раузы Ивановой, яркие работы в декоративном стиле Евгения Голубцова и Альберта Шиабиева, самобытные картины на стекле Мадияра Хазиева и Линара Ахметова, проникнутые духовностью полотна Мудариса Мингазова и многие другие.

«Выставки, проходящие за пределами Татарстана, очень важны для нас. Они не только дают художнику уверенность в своих силах, но и предоставляют возможность ближе познакомить россиян с современной культурой нашей республики», – рассказал корреспонденту «Татар-информ» художник Альберт Шиабиев.

Выставка в Москве продлится до 10 апреля.

